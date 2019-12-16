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Define avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışlı ve fırtınalı havanın ardından dedektörlerle kumsallara akın edenler dikkat çekiyor. Turistlerin mavi bayraklı pilajlardan çekildiği zamanlarda sahildeki manzara, işin iç yüzünü bilmeyenleri şaşkına çeviriyor. Her yağışlı hava ve fırtına sonrası ellerinde dedektörle sahile gelenler, tatilcilerin yüzerken veya güneşlenirken kaybettiği altın ve değerli eşyaları ile madeni para arıyor.

TURİSTLERİN KAYBETTİĞİ ALTINLARI ONLAR BULDU |VİDEO

Giriş Tarihi: 16.12.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 18:38
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Define avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışlı ve fırtınalı havanın ardından kumsallara akın edenler, dedektörlerle turistlerin yazın düşürdüğü ziynet eşyalarını arıyor.

TURİSTLERİN KAYBETTİĞİ ALTINLARI ONLAR BULDU |VİDEO

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Define avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor

Dünyaca ünlü mavi bayraklı Kleopatra Plajı ile Damlataş Plajı her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

TURİSTLERİN KAYBETTİĞİ ALTINLARI ONLAR BULDU |VİDEO

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Define avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor

Yazın tatilcilerin akınına uğrayan plajlar, kışın da tatilciler yerine, elindeki elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek dedektörle değerli eşya ve madeni para arayanlara kalıyor.

TURİSTLERİN KAYBETTİĞİ ALTINLARI ONLAR BULDU |VİDEO

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Define avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor

Her yağışlı hava ve fırtına sonrası ellerinde dedektörle sahile gelenler, tatilcilerin yüzerken veya güneşlenirken kaybettiği altın ve değerli eşyaları ile madeni para arıyor.

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Define avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor