Define avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışlı ve fırtınalı havanın ardından dedektörlerle kumsallara akın edenler dikkat çekiyor. Turistlerin mavi bayraklı pilajlardan çekildiği zamanlarda sahildeki manzara, işin iç yüzünü bilmeyenleri şaşkına çeviriyor. Her yağışlı hava ve fırtına sonrası ellerinde dedektörle sahile gelenler, tatilcilerin yüzerken veya güneşlenirken kaybettiği altın ve değerli eşyaları ile madeni para arıyor.

TURİSTLERİN KAYBETTİĞİ ALTINLARI ONLAR BULDU |VİDEO