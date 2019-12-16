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Define avcıları, dalgaların geri getirdiği turistlerin düşürdüğü altınları arıyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışlı ve fırtınalı havanın ardından dedektörlerle kumsallara akın edenler dikkat çekiyor. Turistlerin mavi bayraklı pilajlardan çekildiği zamanlarda sahildeki manzara, işin iç yüzünü bilmeyenleri şaşkına çeviriyor. Her yağışlı hava ve fırtına sonrası ellerinde dedektörle sahile gelenler, tatilcilerin yüzerken veya güneşlenirken kaybettiği altın ve değerli eşyaları ile madeni para arıyor.
Giriş Tarihi: 16.12.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 18:38
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