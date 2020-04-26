Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abileri yıllar sonra ortaya çıktı!

Türk sinema tarihine adını altın harflerle kazıyan Çöpçüler Kralı, hafızalardaki yerini koruyor. Efsane filmin karakterleri, izleyenleri gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakteri canlandıran Ayşen Gruda'nın abilerini şimdiki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in abileri son halleri sosyal medyada olay oldu. Bakın yıllar hafızalara kazınmış o oyuncuları nasıl da değiştirmiş...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 10:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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