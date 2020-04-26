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Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abileri yıllar sonra ortaya çıktı!

Türk sinema tarihine adını altın harflerle kazıyan Çöpçüler Kralı, hafızalardaki yerini koruyor. Efsane filmin karakterleri, izleyenleri gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakteri canlandıran Ayşen Gruda'nın abilerini şimdiki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in abileri son halleri sosyal medyada olay oldu. Bakın yıllar hafızalara kazınmış o oyuncuları nasıl da değiştirmiş...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 10:04
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Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abileri yıllar sonra ortaya çıktı!

Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

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Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abileri yıllar sonra ortaya çıktı!

Başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerinin son halini görenler inanamadı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki şaşırtan değişimi...

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Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abileri yıllar sonra ortaya çıktı!

Kenan İmirzalıoğlu

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Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abileri yıllar sonra ortaya çıktı!

Barış Arduç

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Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abileri yıllar sonra ortaya çıktı!

Savaş Dinçel