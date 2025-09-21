Çiçeklere çamaşır suyu döktü! Uyarılınca baba-oğulu darp etti | O anlar kamerada

Çiçeklerine çamaşır suyu dökülen Asliye Melemez (44) ise, "İki yıldır çiçeklerime çamaşır suyu atılıyor. Bana 'bir çiçekçi ile mi tartıştın acaba seni çekemeyen mi var' dediler. İki yıldır devamlı olduktan sonra çoluğum çocuğum artık rahatsız olmaya başladı. Balkonumuza özel kamera taktırdık. Görüntülerde Hamdi'nin olduğunu söylediler. İnanmadık, gerçekten yapmaz diye düşündük. 13 yıldır bu bahçeye çiçek ekiyorum. Bahçeye bir kamyon çiçeği Hamdi kendisi getirdi. Bahçedeki çiçekleri de söktürdü. Kameradan tespit edip bu olay nedir dediğimizde oğluma aldırmak istedi. Eşim de evdeydi. Maganda gibi gelişleri var. Eşim de onları görünce balkondan aşağı atladı. Seyfi B.'nin üzerinde bıçak vardı. Oğlumun üzerine atladım korumak için. Oğlumu ve eşimi darbettiler. Kadın olduğum için bana dokunmadılar, çekip gittiler. Sebep neydi, anlamı neydi, neden yapmak istediler bilemiyoruz" şeklinde konuştu.