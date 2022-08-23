23 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bursa’da polis memuru, eski eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Bakın o polis meslektaşına ne yaptırmış!

Bursa’da polis memuru, eski eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Bakın o polis meslektaşına ne yaptırmış!

Bursa'da Bilal Ağır 'a (52) eski eşi Yasemin Ağır (42) ve yanındaki Yahya Aydın'ı (48) araçtan indirip dövdükten sonra silahla vurarak katlettiği sebebiyle 2 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Polis memuru Bilal Ağır'ın, cinayet günü meslektaşına yaptırdıkları 'pes' dedirtti. İşte ayrıntılar…

DHA
Giriş Tarihi: 23.08.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 15:55
  • 1
  • 9
Bursa’da polis memuru, eski eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Bakın o polis meslektaşına ne yaptırmış!

52 yaşındaki Polis memuru Bilal Ağır, 12 Şubat'ta otopark girişinde 2 sene ayrı yaşadıktan sonra iki ay önce boşandığı kendisiyle aynı soyadı taşıyan, 42 yaşındaki okul müdürü Yasemin Ağır'ın hakimiyetindeki aracı, önünü keserek durdurdu. Bilal Ağır, tartıştığı Yasemin Ağır ile yanındaki Yahya Aydın'ı araçtan indirip dövdükten sonra, silahını çekip peş peşe ateş etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Bursa’da polis memuru, eski eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Bakın o polis meslektaşına ne yaptırmış!

YOLDAN GEÇEN GENÇ KIZA DA KURŞUN İSABET ETTİ

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Yasemin Ağır ve Yahya Aydın ağır, yoldan geçerken kurşun isabet eden Şeyma Ü. (17) ise hafif yaralandı. Yaralılardan 1 çocuk annesi Yasemin Ağır ile Yahya Aydın, hastanede yaşamını yitirdi.

BURSA'DA POLİS MEMURU, ESKİ EŞİNİ VE ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞTÜ! VİDEO

  • 3
  • 9
Bursa’da polis memuru, eski eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Bakın o polis meslektaşına ne yaptırmış!

"AGRESİF TAVIRLARI VE KÜFÜRLERİ SEBEBİYLE BU OLAY MEYDANA GELDİ"

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Bilal Ağır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır savcılıktaki ifadesinde, "Yasemin ile daha önceden boşanmıştık. Tekrar evlendik, kızımız dünyaya geldi. Son zamanlarda ailesinin tavırları nedeniyle aramız açıldı. Ben ayrı bir eve yerleştim. Buna rağmen kızım ile annesinin ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha sonra Yasemin'in isteği üzerine tekrar boşandık. Kızımın bazı sorunları vardı. Kendisine hediye alıp moralini düzeltmek için alışveriş merkezine gidiyordum. Yolda Yasemin'in kullandığı otomobili gördüm. Durdurup kendisiyle kızımızla ilgili konuşacaktım. Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım" dedi.

  • 4
  • 9
Bursa’da polis memuru, eski eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Bakın o polis meslektaşına ne yaptırmış!

BAKIN MESLEKTAŞINA NE YAPTIRMIŞ!

Bilal Ağır hakkında Cumhuriyet savcısınca hazırlanan iddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Bilal Ağır'ın daha önce iki kere evlenip iki kere boşandığı Yasemin Ağır'ın, Yahya Aydın ile arkadaşlık kurmasını kıskandığı, onları uzun süreli takibe aldığı, olay günü de polis olması nedeniyle meslektaşına 'suçlu takip' yaptığını beyan ederek eski eşinin bulunduğu aracı takip ettirdiği, yaya olarak aracın tespit edildiği yere giderek, yoğun trafikten dolayı duran aracı otoparka doğru yönlendirdiği, Yahya Aydın ile Yasemin Ağır araçtan indikten sonra tartıştığına yer verildi.

  • 5
  • 9
Bursa’da polis memuru, eski eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Bakın o polis meslektaşına ne yaptırmış!

'POLİS OTOSUNU GÖRÜNCE ATEŞE DEVAM ETTİ'

Bilal Ağır'ın, Yahya Aydın'a silahını doğrulttuğu, Yasemin Ağır'ın engel olmaya çalıştığı, sanığın silahı beline koyduğu, aralarındaki itişme sonrasında silahını çıkararak Yahya Aydın'a ateş ettiği belirtilen iddianamede, Yasemin Ağır yola doğru giderken, sanığın Aydın'ın başına ateş ettiği, sonra boşandığı eşine doğru yönelerek ona ateş ettiği kaydedildi. Bilal Ağır'ın müdahale için gelen polis otosunu görünce yeniden Yahya Aydın'ın yanına giderek başına ateş ettiği, Yasemin Ağır'ın da yanına giderek yeniden ateş ettiğinin, kamera görüntüleriyle sabit olduğu anlatıldı.