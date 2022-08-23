23 Ağustos 2022, Salı
Bursa’da polis memuru, eski eşini ve arkadaşını öldürmüştü! Bakın o polis meslektaşına ne yaptırmış!
Bursa'da Bilal Ağır 'a (52) eski eşi Yasemin Ağır (42) ve yanındaki Yahya Aydın'ı (48) araçtan indirip dövdükten sonra silahla vurarak katlettiği sebebiyle 2 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Polis memuru Bilal Ağır'ın, cinayet günü meslektaşına yaptırdıkları 'pes' dedirtti. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 23.08.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 15:55
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