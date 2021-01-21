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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye getirdi! Fare sandılar meğer... Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye getirdi! Fare sandılar meğer...
Son dakika haberi... Bulgaristan'da aşırı yağış nedeniyle taşan Tunca Nehri'nin sularıyla birlikte yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi. Tunca ve Meriç nehirleri kıyısındaki sulak alanlara yerleşen su maymunları, kurbağa ve bitki kökü yiyerek besleniyor.
Giriş Tarihi: 21.01.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 13:54
Geçen hafta etkili olan yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerinin taşmasına neden oldu. Tunca nehrinin Bulgaristan'da da taşkına neden olmasıyla anavatanı Güney Amerika olan yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bulgaristan'daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirilen su maymunlarının Edirne'ye gelmesi, vatandaşlarda heyecan yarattı.
Tunca ve Meriç nehirlerinin kıyısındaki sulak alanlarda yaşamaya başlayan su maymunları, kurbağa ve bitki kökleri yiyerek besleniyor
Kemirgen hayvan türlerinden olan su maymunlarının görünüşlerinin dev bir fareyi andırdığı erkeklerinin 8, dişilerinin ise yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.
Her yıl su taşkınlarıyla kente gelen su maymunları, fotoğrafçıları ile belgeselcilerin büyük ilgisini çekiyor.
'İNSANDAN KAÇMIYORLAR' Kazanova Deresi'nin yanında besicilik yapan Osman Tireler, su maymunlarının doğaya zarar verdiklerine şahit olmadığını söyledi.