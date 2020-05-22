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Bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bugün marketler kaça kadar açık? Türkiye'de 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar bugün marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte marketlerin çalışma durumu belli oldu. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.05.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 09:23
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