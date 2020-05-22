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Haberler Galeri Bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bugün marketler kaça kadar açık? Türkiye'de 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar bugün marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte marketlerin çalışma durumu belli oldu. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 09:23
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Bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bugün marketler kaçta kapanıyor? Türkiye'de 81 ilde 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle bayramı karantinada geçirecek olan vatandaşlar, market alışverişi yapmak için marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte bugün ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde marketlerin çalışma durumu belli oldu. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

22 Mayıs cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

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Bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

23-24-25-26 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 24-26 Mayıs arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.

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Bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

'SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI' GENELGESİ

Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs perşembe ve 22 Mayıs cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

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Bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. 24-26 Mayıs arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır. 23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek."