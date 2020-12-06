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06 Aralık 2020, Pazar
Haberler Galeri Branda ile kapatılıp kameralar yerleştirildi! İznik'teki bölgede yeni odalar ortaya çıktı içi görüntülendi
Branda ile kapatılıp kameralar yerleştirildi! İznik'teki bölgede yeni odalar ortaya çıktı içi görüntülendi
Son dakika haberine göre; Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinlik alanda bulunan ve zarar verilmesin diye kamulaştırılan, etrafı brandalarla kapatılan ve kameralar yerleştirilen bölgenin içi görüntülendi.
Giriş Tarihi: 06.12.2020 08:02 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 08:04