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Branda ile kapatılıp kameralar yerleştirildi! İznik'teki bölgede yeni odalar ortaya çıktı içi görüntülendi

Son dakika haberine göre; Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinlik alanda bulunan ve zarar verilmesin diye kamulaştırılan, etrafı brandalarla kapatılan ve kameralar yerleştirilen bölgenin içi görüntülendi.

Giriş Tarihi: 06.12.2020 08:02 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 08:04
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Branda ile kapatılıp kameralar yerleştirildi! İznik'teki bölgede yeni odalar ortaya çıktı içi görüntülendi

İznik'in Hisardere Mahallesi mevkisinde, özel mülkiyet olan zeytinlikte son 2 yılda yapılan kazılarda 5 lahit bulundu. Bulunan lahitlerde pandemi nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.

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Branda ile kapatılıp kameralar yerleştirildi! İznik'teki bölgede yeni odalar ortaya çıktı içi görüntülendi

Son 2 aydır yapılan çalışmalarda yeni mezar odaları bulundu. İşte o çalışmanın yapıldığı brandanın içinden kareler.

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Branda ile kapatılıp kameralar yerleştirildi! İznik'teki bölgede yeni odalar ortaya çıktı içi görüntülendi

1 MİLYON 94 BİN LİRAYA KAMULAŞTIRILDI

İlk lahitin bulunmasının ardından 10 dönümlük zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 94 bin lira karşılığında kamulaştırıldı.

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Branda ile kapatılıp kameralar yerleştirildi! İznik'teki bölgede yeni odalar ortaya çıktı içi görüntülendi

TEL ÖRGÜ VE KAMERALAR YERLEŞTİRİLDİ

Bakanlık önlemler aldı! Kaçak kazıların önüne geçmek amacıyla kamulaştırılan alan, tel örgüyle çevrilirken, çevresine güvenlik kamerası sistemi kuruldu.

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Branda ile kapatılıp kameralar yerleştirildi! İznik'teki bölgede yeni odalar ortaya çıktı içi görüntülendi

KORONAVİRÜS KAZILARI DA ENGELLEDİ

Kazılara geçici süre ile ara verilmişti! Koronavirüs nedeniyle geçici süreliğine ara verilen çalışmalar, 2 ay önce tekrar başladı.