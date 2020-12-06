Branda ile kapatılıp kameralar yerleştirildi! İznik'teki bölgede yeni odalar ortaya çıktı içi görüntülendi

Son dakika haberine göre; Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinlik alanda bulunan ve zarar verilmesin diye kamulaştırılan, etrafı brandalarla kapatılan ve kameralar yerleştirilen bölgenin içi görüntülendi.