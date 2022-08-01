01 Ağustos 2022, Pazartesi
Bingöl’de “tabiat anıtı” risk altında! Profesör yüzen adalar için uyarıda bulundu
Bingöl'de Turnalar Gölü'nde bulunan birbirinden bağımsız yüzen adalar ziyaretçi akınına uğruyor. Ama gelen ziyaretçiler fotoğraf çektirmek için sopa kullanarak adalara çıkıyor. Bu tür hareketli sistemlerin, insan müdahaleleriyle çok çabuk bozulabildiğine dikkat çeken Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Bunları günlük ya da özel amaçlar için sıklıkla kullandığımız zaman doğal yapısında bozulmalar meydana gelecektir. Tekrar oluşması için belki onlarca yıl ya da daha uzun yıllar gerekecektir. Kurallara uyulmadığı sürece bunları çok kısa sürede kaybederiz" dedi.
Giriş Tarihi: 01.08.2022 11:41
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