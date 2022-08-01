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Başkan Erdoğan Yeşilyurt ailesinin hayalini gerçekleştirdi! Büyük bir onur

Başkan Erdoğan, 4 yıl önce Ordu'daki program için geldiği kentte kendisini çaya davet eden aileyi ziyaret etti. Gururlu bir gün yaşadıklarını belirten Yeşilyurt ailesi, "O zaman programı yoğundu. Biz onun yanına gitmiştik. Hayalimiz gerçek oldu. Devlet başkanının böyle bir ortamda bizleri ziyaret etmesi, bizlerle ilgilenmesi büyük bir onur" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 01.08.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 12:24
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Başkan Erdoğan Yeşilyurt ailesinin hayalini gerçekleştirdi! Büyük bir onur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'daki toplu açılış töreninin ardından evlerinde ziyaret ettiği Yeşilyurt ailesi, ziyarete ilişkin konuştu. Başkan Erdoğan'ı 4 yıl önce evlerine çay içmeye davet ettiklerini ancak yoğun programı nedeniyle ağırlayamadıklarını anlatan Nizamettin Yeşilyurt, "Hayalimiz gerçekleşti. Devlet başkanının böyle bir ortamda bizleri ziyaret etmesi, bizlerle ilgilenmesi büyük bir onur" dedi.

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Başkan Erdoğan Yeşilyurt ailesinin hayalini gerçekleştirdi! Büyük bir onur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen cumartesi günü Ordu'da katıldığı toplu açılış töreni öncesinde kendisini çay içmeye davet eden Yeşilyurt ailesinin evine tören sonrası konuk oldu. Burada aile üyeleri ve komşularıyla bir süre sohbet eden Erdoğan, kendisine ikram edilen çayı içerek, fındık yedi. Yeşilyurt ailesi de o anları anlattı.

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Başkan Erdoğan Yeşilyurt ailesinin hayalini gerçekleştirdi! Büyük bir onur

Başkan Erdoğan'ı evinde ağırlayan Nizamettin Yeşilyurt, yaklaşık 4 yıl önce evine davet ettiklerini ancak o zaman yoğun program nedeniyle misafir edemediklerini kaydetti.

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Başkan Erdoğan Yeşilyurt ailesinin hayalini gerçekleştirdi! Büyük bir onur

Hayallerinin cumartesi günü gerçekleştiğini söyleyen ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt, "Yaklaşık bir 4 sene önce yine o dönemde seçim için bir program vardı meydanda. O zaman da biz kendisini davet etmiştik. Afişlerimiz vardı. Tablo hediye etmiştik. Onunla ilgili çağrımızda bulunduk. O gün yoğun programı nedeniyle gelememişti. Bizi davet etmişti. Gitmiştik yanına meydanda görüşmüştük. Son dönemdeki gelişinde programının da geniş olması etkili oldu. Sağ olsun bizi kırmadı. Ufak bir tabela hazırlayarak yineledik çağrımızı. Çay ve fındık yiyip içmek üzere. Kendisi de icabet etti, Allah razı olsun. Çok çok memnun kaldık. Hayalimiz gerçek oldu. Buna memnun kalmamak hata olur. Devlet başkanının böyle bir ortamda bizleri ziyaret etmesi, bizlerle ilgilenmesi büyük bir onur" diye konuştu.

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Başkan Erdoğan Yeşilyurt ailesinin hayalini gerçekleştirdi! Büyük bir onur

"FINDIK İLE İLGİLİ MUHABBETLER, ŞAKALAR OLDU"

Fındık ile ilgili sohbet edildiğini ifade eden Yeşilyurt, sözlerine şöyle devam etti:
"Çok farklı bir duygu. Gelen kişinin Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olması ayrı bir gurur verici. Yani herkese nasip olacak bir şey değil. O an zaten bir şaşkınlık vardı üzerimizde. Ne yapacağımızı şaşırdık açıkçası. Ama mutluluk, heyecan, hepsi birbirine karıştı."