Başkan Erdoğan Yeşilyurt ailesinin hayalini gerçekleştirdi! Büyük bir onur

Hayallerinin cumartesi günü gerçekleştiğini söyleyen ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt, "Yaklaşık bir 4 sene önce yine o dönemde seçim için bir program vardı meydanda. O zaman da biz kendisini davet etmiştik. Afişlerimiz vardı. Tablo hediye etmiştik. Onunla ilgili çağrımızda bulunduk. O gün yoğun programı nedeniyle gelememişti. Bizi davet etmişti. Gitmiştik yanına meydanda görüşmüştük. Son dönemdeki gelişinde programının da geniş olması etkili oldu. Sağ olsun bizi kırmadı. Ufak bir tabela hazırlayarak yineledik çağrımızı. Çay ve fındık yiyip içmek üzere. Kendisi de icabet etti, Allah razı olsun. Çok çok memnun kaldık. Hayalimiz gerçek oldu. Buna memnun kalmamak hata olur. Devlet başkanının böyle bir ortamda bizleri ziyaret etmesi, bizlerle ilgilenmesi büyük bir onur" diye konuştu.