01 Ağustos 2022, Pazartesi
Başkan Erdoğan Yeşilyurt ailesinin hayalini gerçekleştirdi! Büyük bir onur
Başkan Erdoğan, 4 yıl önce Ordu'daki program için geldiği kentte kendisini çaya davet eden aileyi ziyaret etti. Gururlu bir gün yaşadıklarını belirten Yeşilyurt ailesi, "O zaman programı yoğundu. Biz onun yanına gitmiştik. Hayalimiz gerçek oldu. Devlet başkanının böyle bir ortamda bizleri ziyaret etmesi, bizlerle ilgilenmesi büyük bir onur" şeklinde açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 01.08.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 12:24
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12