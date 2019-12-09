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Bakan Selçuk müjdeyi vermişti! EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Engelli memur adaylarının sabırsızlıkla beklediği 2019 EKPSS ataması için başvuru tarihinin belli olduğu öne sürüldü. İddia, engelli memur adaylarını oldukça heyecanlandırdı. EKPSS atamaları ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açıklamalarda bulunmultu. Selçuk, engellilere atama müjdesi vermişti. Aralık ayı içerisinde yapılacak tercih ve atama işlemlerinin tarihleri merak ediliyor Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte EKPSS ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 09.12.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 11:32
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