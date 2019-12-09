Bakan Selçuk müjdeyi vermişti! EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

EKPSS YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

EKPSS yerleştirme sisteminde aslolan adayın almış olduğu puandır. Mevcut sistem en yüksek puanlı engelli memur adayından başlayarak yerleştirmeye başlar ve sırayla diğer engelli memur adaylarının tercihlerini inceleyerek yerleştirir. Yüksek puanlı aday tercihleri arasında yer alan boş bir kontenjana yerleşmeden sistem bir sonraki adayın tercihlerini incelemeye almaz.

Ayrıca sistem, engelli memur adayının tercih listesindeki kontenjanlar dolu ise onu rastgele başka boş bir kadroya yerleştirmez.