09 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Bakan Selçuk müjdeyi vermişti! EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Engelli memur adaylarının sabırsızlıkla beklediği 2019 EKPSS ataması için başvuru tarihinin belli olduğu öne sürüldü. İddia, engelli memur adaylarını oldukça heyecanlandırdı. EKPSS atamaları ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açıklamalarda bulunmultu. Selçuk, engellilere atama müjdesi vermişti. Aralık ayı içerisinde yapılacak tercih ve atama işlemlerinin tarihleri merak ediliyor Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte EKPSS ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 11:32
  • 1
  • 10
Bakan Selçuk müjdeyi vermişti! EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Engelli memur adaylarını heyecanlandıran bir haber sosyal medyada dolaşıma girdi. Haberde 2019 EKPSS ataması için başvuru tarihinin belli olduğu iddia edildi. Bunun üzerine binlerce engelli memur adayı gelişmeleri mercek altına aldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde müjde veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, atamaların 2019 içinde gerçekleşeceğini söyledi. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...

  • 2
  • 10
Bakan Selçuk müjdeyi vermişti! EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal medya üzerinden dolaşıma giren bilgi de 11 Aralık 2019 Çarşamba günü EKPSS tercihlerinin başlayacağı iddia edildi. Ancak bu bilgi resmi kaynaklarca şu ana kadar onaylanmadı. Ancak herhangi bir yalanlama da gelmedi.

  • 3
  • 10
Bakan Selçuk müjdeyi vermişti! EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

BAKAN SELÇUK ARALIK SONUNU İŞARET ETTİ

Engelli atamalarının tarihiyle ilgili ilk açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde konuşan Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." ifadesinde bulunmuştu.

  • 4
  • 10
Bakan Selçuk müjdeyi vermişti! EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

  • 5
  • 10
Bakan Selçuk müjdeyi vermişti! EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

EKPSS YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

EKPSS yerleştirme sisteminde aslolan adayın almış olduğu puandır. Mevcut sistem en yüksek puanlı engelli memur adayından başlayarak yerleştirmeye başlar ve sırayla diğer engelli memur adaylarının tercihlerini inceleyerek yerleştirir. Yüksek puanlı aday tercihleri arasında yer alan boş bir kontenjana yerleşmeden sistem bir sonraki adayın tercihlerini incelemeye almaz.

Ayrıca sistem, engelli memur adayının tercih listesindeki kontenjanlar dolu ise onu rastgele başka boş bir kadroya yerleştirmez.