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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ (YERLERİ) SORGULAMA: 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ATA AÖF final sınavı giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Güz dönemi final sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Atatürk Üniversitesi tarafından final sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, ATA AÖF final sınavı giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır? ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 12:06
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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YERLERİ SORGULAMA: 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ATA AÖF final sınavı için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren yüz binlerce öğrenci, güz dönemi final sınavına katılacak. 2022-2023 güz dönemi yarıyıl sonu sınavına ait sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki, ATA AÖF final sınavı giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır? ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YERLERİ SORGULAMA: 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

ATA AÖF güz dönemi final sınavı giriş belgeleri, obs.atauni.edu.tr/ internet adresinden erişime açıldı. Öğrenciler sisteme giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek.

SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YERLERİ SORGULAMA: 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 07-08 Ocak 2023 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacak. İlk oturum saat 09.30'da başlayacak, ikinci oturum ise 14.00'te başlayacak.

Her ders için sınav süresi 30 dakika olacak.

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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YERLERİ SORGULAMA: 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

SINAVDA YANINDA OLMASI GEREKENLER

Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.

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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YERLERİ SORGULAMA: 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınır. Her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmez.