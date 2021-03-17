Arnavutköy’de kırmızı akan derenin ardından Esenyurt’ta kimyasal atık nedeniyle Haramidere mavi aktı

Dereye atık su bırakıldığını fark eden vatandaşlar duruma tepki göstererek "Burası Esenyurt Devlet Hastanesi'nin hemen önü. Meydanın tam ortasında ama kimse dur demiyor, bu kirlilikten şikayetçiyiz. Hem dereyi kirletiyor, hem de yayılan kötü koku sebebiyle biz rahatsız oluyoruz. Kimse görmüyor mu bu derenin halini?" ifadelerini kullandı.