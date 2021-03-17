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17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Arnavutköy’de kırmızı akan derenin ardından Esenyurt’ta kimyasal atık nedeniyle Haramidere mavi aktı Arnavutköy’de kırmızı akan derenin ardından Esenyurt’ta kimyasal atık nedeniyle Haramidere mavi aktı İstanbul Arnavutköy'deki bir dere geçtiğimiz günlerde kırmızı aktı. Ekipler, korkutan görüntü üzerine çalışma başlattı. Benzer bir olay bugün Esenyurt'ta da yaşandı. Kimyasal atık nedeniyle Haramidere mavi aktı. Vatandaş, İBB'ye isyan bayrağı açtı. Giriş Tarihi: 17.03.2021 14:00 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 14:03
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'ne (İSKİ) bağlı Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Artıma Tesisi'nin atık suları Ayamama deresine boşaltmasının ardından Arnavutköy fabrikalar bölgesinde bulunan bir dere de atık suların dökülmesi sebebiyle kırmızıya dönmüştü.
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Atık su krizlerinin üçüncü ayağı ise Esenyurt'ta yaşandı. Haramdere Deresinin Esenyurt Yeşilkent Mahallesi bölümününde kalan kısmına derenin bir kanalından mavi renkli atık su bırakıldığı ortaya çıktı.
Kanaldan bırakılan mavi renkli atık suyu sebebiyle çevrede kötü kokular yayıldı.
Dereye atık su bırakıldığını fark eden vatandaşlar duruma tepki göstererek "Burası Esenyurt Devlet Hastanesi'nin hemen önü. Meydanın tam ortasında ama kimse dur demiyor, bu kirlilikten şikayetçiyiz. Hem dereyi kirletiyor, hem de yayılan kötü koku sebebiyle biz rahatsız oluyoruz. Kimse görmüyor mu bu derenin halini?" ifadelerini kullandı.
Hülya Karaman ise "Dere her zaman böyle akıyor. Neden böyle aktığını bilmiyorum. Ama herkes fabrika atıklarından dolayı böyle aktığını söylüyor. Yetkililere buranın videosunu çekip atmama rağmen kimse ilgilenmedi. İki hafta önce buranın kokusundan evlerde oturamıyorduk" dedi.