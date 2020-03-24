Ağır Yaşamlar programında kilo verenler hayrete düşürüyor

Ağır Yaşamlar Sarah Neeley'in hikayesindeki detaylar hem yürek burktu hem de kilo vermek isteyenlere umut oldu. ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Sarah annesiyle yaşadığı zorlu hayat nedeniyle hareket edemez kilolara çıkmıştı. Ağır Yaşamlar programına katıldığında 300 kilo civarında olan Sarah, hayatını geri kazanmak için hem diyet programına hem de terapiye başladı.