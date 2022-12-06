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Haberler Galeri 8 Aralık Dolunay etkisi geliyor! En çok hangi burçlar etkilenecek? Çile, mutluluk, aşk, para... Boğa, Aslan, Terazi, Başak, Yay...

8 Aralık Dolunay etkisi geliyor! En çok hangi burçlar etkilenecek? Çile, mutluluk, aşk, para... Boğa, Aslan, Terazi, Başak, Yay...

Dolunay, 8 Aralık tarihinde meydana gelecek. Astrologların, etkilerinin 3 ün ve üzeri süreceğini belirttiği dolunay, burçlar üzerinde 5 Aralık – 11 Aralık tarihleri arasında etkili olacak. Doğa olaylarının özellikle burçlara olan etkisi merak ediliyor. Aralık dolunayının etkisinin tüm burçlar üzerinde görülmesi bekleniyor. Kasım ayında yaşanan retroda kararsızlığı iliklerine kadar yaşayan kişiler, Aralık ayında önünü daha net görebilecek. Hal böyle olunca, en çok hangi burçlara etki edecek? sorusuna yanıt aranıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 22:27 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 22:30
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8 Aralık Dolunay etkisi geliyor! En çok hangi burçlar etkilenecek? Çile, mutluluk, aşk, para... Boğa, Aslan, Terazi, Başak, Yay...

8 Aralık tarihinde gerçekleşecek dolunay sonrasında birçok burç etki altına girecek. Özellikle ikizler burcunda olanları hareketli günler bekliyor. Burçlar üzerinde 5 Aralık – 11 Aralık tarihleri arasında etkili olması beklenen dolunayın en çok etkiyi hangi burçlara yapacağı ise merak ediliyor. Astrologlar, gerçekleşen doğa olayları üzerine burçlara olacak etkileri açıkladı. İşte, Dolunaydan etkilenecek o burçlar...

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8 Aralık Dolunay etkisi geliyor! En çok hangi burçlar etkilenecek? Çile, mutluluk, aşk, para... Boğa, Aslan, Terazi, Başak, Yay...

Milliyet'in haberine göre, 8 Aralık Perşembe, 2022'nin son dolunayı İkizler burcunda gerçekleşecek. 9 Ekim ile başlayan ve 16 derecede gerçekleşecek 7 dolunay serisi 6 Nisan'a kadar devam edecek. Ekim 2022'den Mayıs 2023'e kadar önce Satürn, ardında da Uranüs hepimizi sınayacak. Gerek ilişkilerimizde gerekse alışkanlıklarımızda işlevini bitirmiş her şeyi bırakma zamanı. Bu dolunaylar her ayın ilk 10 gününde doğanları daha fazla etkileyecek.

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8 Aralık Dolunay etkisi geliyor! En çok hangi burçlar etkilenecek? Çile, mutluluk, aşk, para... Boğa, Aslan, Terazi, Başak, Yay...

2021'den beri ısrarla devam ettirmeye çalıştığımız olaylar, artan dozlarla bizi zorladı. Mayıs 2023'e kadar da bu süreç devam edecek. O yüzden bırakmamız gereken duyguları ne kadar çabuk serbest bırakırsak, o kadar rahat nefes alabileceğiz.

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8 Aralık Dolunay etkisi geliyor! En çok hangi burçlar etkilenecek? Çile, mutluluk, aşk, para... Boğa, Aslan, Terazi, Başak, Yay...

İkizler Dolunayına baktığımızda retro konumundaki Mars'ın başrolde olduğunu görüyoruz. Sınır dışında olan gezegenlerin de yoğun etki vereceği dolunay, genel anlamda fikirsel çatışmaları, ikili ilişkilerde restleşmeleri gündeme getiriyor. Ateş elementinin baskınlığı kontrolsüz tepkileri, özgürlük arayışının yoğunluğunu verebilir. Bu dönemde özellikle İkizler, Yay, Başak ve Balık burçlarının daha sakin kalmaya ihtiyaçları olacak.

Gökyüzündeki değişken niteliğin baskınlığı, değişen koşulların aklımızı karıştıracağını, karar vermekte zorlanabileceğimizi anlatıyor.

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8 Aralık Dolunay etkisi geliyor! En çok hangi burçlar etkilenecek? Çile, mutluluk, aşk, para... Boğa, Aslan, Terazi, Başak, Yay...

Ekim'in ilk yarısında karşılaştığımız fırsatları görebildiysek ve Kasım ayında bu konularda zorlansak da irademizi kullanabildiysek, 10 günlük sürede güzel kapanışlar, verimli dönüşler alabiliriz. Eğer Kasım ayını iyi değerlendiremediysek de 23 Aralık'a kadar olan dönemde arayı kapatma şansımız olacak.