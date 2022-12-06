HaberlerGaleri8 Aralık Dolunay etkisi geliyor! En çok hangi burçlar etkilenecek? Çile, mutluluk, aşk, para... Boğa, Aslan, Terazi, Başak, Yay...
8 Aralık Dolunay etkisi geliyor! En çok hangi burçlar etkilenecek? Çile, mutluluk, aşk, para... Boğa, Aslan, Terazi, Başak, Yay...
Dolunay, 8 Aralık tarihinde meydana gelecek. Astrologların, etkilerinin 3 ün ve üzeri süreceğini belirttiği dolunay, burçlar üzerinde 5 Aralık – 11 Aralık tarihleri arasında etkili olacak. Doğa olaylarının özellikle burçlara olan etkisi merak ediliyor. Aralık dolunayının etkisinin tüm burçlar üzerinde görülmesi bekleniyor. Kasım ayında yaşanan retroda kararsızlığı iliklerine kadar yaşayan kişiler, Aralık ayında önünü daha net görebilecek. Hal böyle olunca, en çok hangi burçlara etki edecek? sorusuna yanıt aranıyor.