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Haberler Galeri 51. Bölge yakınında gizemli bir mağarada video çekiyordu! Ünlü Youtuber’dan yıllardır haber alınamıyor

51. Bölge yakınında gizemli bir mağarada video çekiyordu! Ünlü Youtuber’dan yıllardır haber alınamıyor

Yıllardır sırrı çözülemeyen ünlü Youtuber'ın kaybolma olayı gizemini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri yönetimindeki 51. Bölge (Area 51) tüm dünya tarafından en çok merak edilenler yerler arasında yer alıyor. Uçak ve düşman silahlarının incelendiği bir nokta olarak bilinen bölgenin güvenliğini "Commo Dudes" adı verilen özel bekçiler tarafından sağlanıyor. UFO ve uzaylıların da incelendiği iddia edilen bölgede merakına yenik düşen Youtuber Kenny Veach, 51. Bölge yakınlarında gizemli bir mağara bulduğunu aktardıktan sonra ortadan kayboldu.

Giriş Tarihi: 01.07.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 16:21
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51. Bölge yakınında gizemli bir mağarada video çekiyordu! Ünlü Youtuber’dan yıllardır haber alınamıyor

Youtuber Kenny Veach takipçileri ile yıllar önce 51. Bölge yakınlarında gizemli bir mağaraya girdiğine dair bilgiler paylaştı. Bilgileri paylaşmasından kısa bir süre sonra 47 yaşındaki adamdan bir daha haber alınamadı. Önceleri izlenmek için hikaye uydurduğu düşünülse de ondan yıllardır haber alınamaması 51. Bölge hakkındaki iddiaları güçlendirdi. Peki, Kenny Veach'e ne oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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51. Bölge yakınında gizemli bir mağarada video çekiyordu! Ünlü Youtuber’dan yıllardır haber alınamıyor

ABD yönetiminde ve Las Vegas kentinin 153 km kuzeyinde yer alan 51. Bölge üst düzey güvenlik önlemleri ile yıllardır içerideki çalışmalara dair sırrını koruyor. UFO ve uzaylıların burada bulunduğuna dair ortaya atılan iddialar, bölgeyi merak konusu haline getirdi.

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51. Bölge yakınında gizemli bir mağarada video çekiyordu! Ünlü Youtuber’dan yıllardır haber alınamıyor

Veach mağarayla ilgili şu sözleri aktarmıştı:

"Nellis Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki yürüyüşlerimden birinde bir kez gizli bir mağara buldum. Mağaranın girişi mükemmel bir büyük harf M şeklindeydi. Her zaman bulduğum her mağaraya girerim ama bu özel mağaraya girmeye başladığımda tüm vücudum titremeye başladı. Mağara girişine yaklaştıkça titreşim daha da kötüleşti. Birdenbire çok korktum ve oradan çıktım."

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51. Bölge yakınında gizemli bir mağarada video çekiyordu! Ünlü Youtuber’dan yıllardır haber alınamıyor

Gizli mağarayı anlattıktan sonra 10 Kasım 2014'te yeniden mağaraya giden Youtuber, üçüncü ve son gidişinde kayboldu.

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51. Bölge yakınında gizemli bir mağarada video çekiyordu! Ünlü Youtuber’dan yıllardır haber alınamıyor

Sayfasında bir takipçi yeniden yolculuğa çıkmadan ona şöyle bir yorum yapmıştı:

"Hayır! Oraya geri dönme. O mağara girişini bulursan girme, çıkamayacaksın."