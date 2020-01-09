2020 Hac ücreti 16 bin 300 riyal! 1 riyal kaç TL? 9 Ocak 1 SAR kaç lira ediyor? En ucuz Hac ücreti ne kadar?

2020 Hac kuraları çekilmeye başlandı. Bu sabah saat 10.00 itibarıyla başlayan kura çekilişi canlı yayınla sürüyor. Diyanet TV'den yayınlanan kura çekilişi noter huzurunda gerçekleşiyor. Hacı adaylarının bir kısmı salondan kura çekilişini takip ediyor. Hac kura sonuçları bu akşa saat 21.00'de netleşecek ve e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Kayıt işlemlerinin tarihi de duyuruldu. Hacı adayları 2020 Hac ücretlerini araştırıyor. Yapılan ilk değerlendirmelere göre 16 bin 300 riyal ödemenin gözden çıkarılması gerekiyor. Peki, 1 riyal kaç TL? 9 Ocak 1 SAR kaç lira ediyor? En ucuz Hac ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 12:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





