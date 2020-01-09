09 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

2020 Hac ücreti 16 bin 300 riyal! 1 riyal kaç TL? 9 Ocak 1 SAR kaç lira ediyor? En ucuz Hac ücreti ne kadar?

2020 Hac kuraları çekilmeye başlandı. Bu sabah saat 10.00 itibarıyla başlayan kura çekilişi canlı yayınla sürüyor. Diyanet TV'den yayınlanan kura çekilişi noter huzurunda gerçekleşiyor. Hacı adaylarının bir kısmı salondan kura çekilişini takip ediyor. Hac kura sonuçları bu akşa saat 21.00'de netleşecek ve e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Kayıt işlemlerinin tarihi de duyuruldu. Hacı adayları 2020 Hac ücretlerini araştırıyor. Yapılan ilk değerlendirmelere göre 16 bin 300 riyal ödemenin gözden çıkarılması gerekiyor. Peki, 1 riyal kaç TL? 9 Ocak 1 SAR kaç lira ediyor? En ucuz Hac ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 12:43
  • 1
  • 10
2020 Hac ücreti 16 bin 300 riyal! 1 riyal kaç TL? 9 Ocak 1 SAR kaç lira ediyor? En ucuz Hac ücreti ne kadar?

2020 Hac ücretleri yoğun şekilde aranıyor. Hac kuralarının çekilmeye başlanmasıyla 2 milyon 300 bin hacı adayı nefeslerini tuttu. Türkiye'den bu yıl 83 bin 430 kişi hacca gidecek. Hac görevini yerine getirecek vatandaşların isimleri canlı yayında noter huzurunda çekilen kuralar sonrası netleşecek. İsimler saat 21.00'de e-Devlet'ten öğrenilecek. Hacı adayları en ucuz hac ücretini merak ediyor. Ayrıca 1 riyalin TL karşılığı da araştırılıyor. Peki, 1 riyal kaç TL? 9 Ocak 1 SAR kaç lira ediyor? En ucuz Hac ücreti ne kadar? İşte detaylar...

HAC KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE

  • 2
  • 10
2020 Hac ücreti 16 bin 300 riyal! 1 riyal kaç TL? 9 Ocak 1 SAR kaç lira ediyor? En ucuz Hac ücreti ne kadar?

2020 HAC FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Geçen yıl en ucuz hac programının 15 bin 480 bin Suudi Arabistan riyali olduğunu anımsatan Şahin, "Bu 24 bin 500 lira civarında bir bedeldi. Geçen yıldan bu yıla artan maliyetler oldu. Ek vergiler oldu. Bu ek maliyetler ile hac fiyatlarının 26 bin liradan başlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN HAC VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

  • 3
  • 10
2020 Hac ücreti 16 bin 300 riyal! 1 riyal kaç TL? 9 Ocak 1 SAR kaç lira ediyor? En ucuz Hac ücreti ne kadar?

Bu sene en ucuz programın 26 bin lira olacağını düşünüyoruz. 16 bin 300 ila 16 bin 500 bin Suudi Arabistan riyali arasında bir fiyatın olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıldan bu zamana kadar gelen ek vergi ve zamlar fiyatı zorunlu olarak bu noktaya getirmektedir" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 10
2020 Hac ücreti 16 bin 300 riyal! 1 riyal kaç TL? 9 Ocak 1 SAR kaç lira ediyor? En ucuz Hac ücreti ne kadar?

Şahin, umreye yapılan zammın acenteleri oldukça zor durumda bıraktığına işarete ederek, "Biz programlarımızın aylar öncesinden satışlarını yapıyoruz. Sömestir tatilinde umreye çok yoğun bir ilgi oluyor her sene. Bu sene de yoğun bir ilgi var. Acentelerimiz satışlarını iki ay öncesinde tamamladı.

  • 5
  • 10
2020 Hac ücreti 16 bin 300 riyal! 1 riyal kaç TL? 9 Ocak 1 SAR kaç lira ediyor? En ucuz Hac ücreti ne kadar?

Belli bir bedel üzerinde hacılarla, umrecilerle anlaştılar. Fakat vize aşamasına gelindiğinde sürpriz bir şekilde zam geldi. Umre için 50 dolar ciddi bir zam. Bu ciddi bir şekilde acentelerimizi zor durumda bıraktı. Önümüzdeki aylarda bunun zam olarak yansıması kaçınılmaz" diye konuştu.