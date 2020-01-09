09 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

2020 Hac kura çekilişi canlı seyret! Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hac kesin kura kayıtları ne zaman?

2020 Hac kura çekilişi bu sabah 10.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda başladı. Kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kanalından da canlı olarak yayınlanıyor. 2020 Hac kura çekilişi binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl Hac kuralarına katılmak için başvuru yapan 179 bin kişi bulunurken, toplam rakam 2 milyon 300 bini aştı. Türkiye'den Hac görevi için kutsal topraklara gidecek olan kişi sayısı ise 83 430 olarak duyuruldu. Şehit ve gazi yakınlarına 2 bin kişilik ek kontenjan ayrıldı. Sizler için Hac ile ilgili tüm detayları derledik. Haberimizde, "Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hac kesin kura kayıtları ne zaman?" sorularının yanıtlarını bulabilir, Hac kura çekilişi canlı yayını seyredebilirsiniz. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Hac videosu da galerimizde yer alıyor. İşte 2020 Hac kura çekilişi canlı yayını ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 11:55
  • 1
  • 10
2020 Hac kura çekilişi canlı seyret! Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hac kesin kura kayıtları ne zaman?
2020 Hac kura çekilişi canlı seyret! Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hac kesin kura kayıtları ne zaman?

Hac kura çekilişi canlı yayını merakla araştırılıyor. Ayrıca Hac kura çekilişine dair bilgiler de merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Hac kura çekilişini saat 10.00'da başlattı. Kura çekilişi gün boyu sürecek. Çekiliş noter huzurunda olacak. Ayrıca Diyanet TV'den canlı yayın takip edilebilecek. Peki, Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hac kesin kura kayıtları ne zaman? Galerimizde tüm bilgileri görebilir, canlı yayını da izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

HAC KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE

  • 2
  • 10
2020 Hac kura çekilişi canlı seyret! Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hac kesin kura kayıtları ne zaman?
2020 Hac kura çekilişi canlı seyret! Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hac kesin kura kayıtları ne zaman?

HAC 2020 KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Hac kura çekilişi bugün gün boyu yapılacak. Çekiliş sonuçlarının saat 21.00'de erişime açılması bekleniyor. Diyanet'in yaptığı duyuruda 21.00'da sorgulama işlemi yapılabileceği belirtildi.

HAC KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE

  • 3
  • 10
2020 Hac kura çekilişi canlı seyret! Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hac kesin kura kayıtları ne zaman?
2020 Hac kura çekilişi canlı seyret! Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hac kesin kura kayıtları ne zaman?

HAC 2020 KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hac kura sonuçları açıklandıktan sonra 2 milyon 300 bin kişi sorgulama işlemi yapacak. Sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. e-Devlet şifresi olmayan hacı adaylarının gün içinde PTT'den şifre almaları gerekiyor. e-Devlet şifresi olanlar internetten yeni şifre de alabilir.

HAC KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE

  • 4
  • 10
2020 Hac kura çekilişi canlı seyret! Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hac kesin kura kayıtları ne zaman?
2020 Hac kura çekilişi canlı seyret! Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hac kesin kura kayıtları ne zaman?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC İLE İLGİLİ VİDEO YAYINLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac kuraları ve kayıtları ile ilgili merak edilenleri yayınladığı video ile cevaplandırdı. Videoda A'dan Z'ye tüm merak edilenle yer alıyor. İşte Diyanet İşleri'nin yayınladığı o video...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN HAC VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

  • 5
  • 10
2020 Hac kura çekilişi canlı seyret! Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hac kesin kura kayıtları ne zaman?
2020 Hac kura çekilişi canlı seyret! Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hac kesin kura kayıtları ne zaman?

HAC ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Hac ücretleri de bu yıl artacak. Geçen yıl 15 bin 400 riyal olan en ucuz hac ücreti, bu yıl 16 bin 300 riyal bandında olacak. TL karşılığı olarak ise 26 bin TL ödenmesi gerekecek.