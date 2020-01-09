2020 Hac kura çekilişi canlı seyret! Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hac kesin kura kayıtları ne zaman?

2020 Hac kura çekilişi bu sabah 10.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda başladı. Kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kanalından da canlı olarak yayınlanıyor. 2020 Hac kura çekilişi binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl Hac kuralarına katılmak için başvuru yapan 179 bin kişi bulunurken, toplam rakam 2 milyon 300 bini aştı. Türkiye'den Hac görevi için kutsal topraklara gidecek olan kişi sayısı ise 83 430 olarak duyuruldu. Şehit ve gazi yakınlarına 2 bin kişilik ek kontenjan ayrıldı. Sizler için Hac ile ilgili tüm detayları derledik. Haberimizde, "Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Hac kesin kura kayıtları ne zaman?" sorularının yanıtlarını bulabilir, Hac kura çekilişi canlı yayını seyredebilirsiniz. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Hac videosu da galerimizde yer alıyor. İşte 2020 Hac kura çekilişi canlı yayını ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 11:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





