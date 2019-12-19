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2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!
2020 AÖF final sınavları için meraklı bekleyiş sürüyor. 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri için sorgulama yapılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yapılan AÖF sınavlarında final dönemi yaklaştı. AÖF güz dönemi final sınavları için hazırlık yapan öğrenciler sınav tarihlerini de merak ediyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte yanıtı!
Giriş Tarihi: 19.12.2019 21:52 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 21:53
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