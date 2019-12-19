19 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!

2020 AÖF final sınavları için meraklı bekleyiş sürüyor. 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri için sorgulama yapılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yapılan AÖF sınavlarında final dönemi yaklaştı. AÖF güz dönemi final sınavları için hazırlık yapan öğrenciler sınav tarihlerini de merak ediyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 19.12.2019 21:52 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 21:53
  • 1
  • 15
2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!

AÖF güz dönemi final sınav tarihleri yaklaştı. 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları için geri sayım başladı. Vize sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler final sınavlarına çevrildi. Finalde alınacak puan, dönem sonu notunun yüzde 60'ını etkileyecek. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? 2020 AÖF güz dönemi final sınavları hangi tarihte? İşte o tarihler…

  • 2
  • 15
2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

  • 3
  • 15
2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!

AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR!

Açıköğretim Fakültesi'nde dört yanlış bir doğruyu götürüyor. ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda geçerli olan dört yanlışın bir doğruyu götürmesi uygulaması Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) taraından açıköğretim sınavlarında da uygulanmaya başladı. Bu sistem sadece Anadolu Üniversitesi'nde değil tüm Açıköğretim Fakültelerinde geçerli olacaktır.

  • 4
  • 15
2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!

AÖF SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.

  • 5
  • 15
2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.