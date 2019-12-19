2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!

AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR!

Açıköğretim Fakültesi'nde dört yanlış bir doğruyu götürüyor. ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda geçerli olan dört yanlışın bir doğruyu götürmesi uygulaması Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) taraından açıköğretim sınavlarında da uygulanmaya başladı. Bu sistem sadece Anadolu Üniversitesi'nde değil tüm Açıköğretim Fakültelerinde geçerli olacaktır.