17 yaşındaki Cemile Şenel'in ölümünde dikkat çeken ayrıntı!

Son dakika haberine göre: İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 5 arkadaşıyla bir evde vakit geçiren 17 yaşındaki Cemile Şenel'in kaldığı evde iki kişi arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktığı ve bu sırada ateş alan silahla koltuk altından vurulduğu öne sürüldü. İşte genç kızın acı ölümüyle ilgili detaylar.

Giriş Tarihi: 08.09.2021 07:41 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 07:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL