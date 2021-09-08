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Haberler Galeri 17 yaşındaki Cemile Şenel'in ölümünde dikkat çeken ayrıntı!

17 yaşındaki Cemile Şenel'in ölümünde dikkat çeken ayrıntı!

Son dakika haberine göre: İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 5 arkadaşıyla bir evde vakit geçiren 17 yaşındaki Cemile Şenel'in kaldığı evde iki kişi arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktığı ve bu sırada ateş alan silahla koltuk altından vurulduğu öne sürüldü. İşte genç kızın acı ölümüyle ilgili detaylar.

Giriş Tarihi: 08.09.2021 07:41 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 07:41
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17 yaşındaki Cemile Şenel’in ölümünde dikkat çeken ayrıntı!

Cemile'nin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Sultangazi eski Edirne asfaltı caddesi üzerinde bir apartman girişinde silahla vurulmuş genç kızı bir kişi hastaneye bırakıp kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti.

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17 yaşındaki Cemile Şenel’in ölümünde dikkat çeken ayrıntı!

Cinayet Büro Polisi olay ile ilgili soruşturma başlattı. 17 yaşında hayatını kaybeden ve üzerinde kimlik çıkmayan kızın Esenyurt'ta polis kayıp başvurusu yapılan Cemile Şenel olduğu öğrenildi. Şenel'in cenazesi dün toprağa verildi.

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17 yaşındaki Cemile Şenel’in ölümünde dikkat çeken ayrıntı!

Dün toprağa verilen Cemile hakkında ailesinin daha önceden 6 kez kayıp başvurusunda bulunduğu ve bir süre de cezaevinde yattığı öğrenildi.

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17 yaşındaki Cemile Şenel’in ölümünde dikkat çeken ayrıntı!

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro dedektifleri konuyla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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17 yaşındaki Cemile Şenel’in ölümünde dikkat çeken ayrıntı!

"KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKMIŞ"

Edinilen bilgiye göre genç kızın bir süre önce evden ayrıldığı ve arkadaşlarıyla birlikte kaldığı iddia edildi. Şenel'in kaldığı evde iki kişi arasında kız meselesi yüzünden tartıma çıktığı ve bu sırada ateş alan silahla koltuk altından vurulduğu öne sürüldü.