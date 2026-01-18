Haberler

Yaşam Haberleri

Lokanta çalışanlarıyla müşteriler arasındaki kavga kamerada

Lokanta çalışanlarıyla müşteriler arasındaki kavga kamerada

Şanlıurfa'da lokanta çalışanlarıyla müşteriler arasında çıkan tekmeli tokatlı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Giriş Tarihi: 18.01.2026 13:32

Paylaş





Olay, dün gece saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir lokantada çalışanlar ile müşteriler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine saldırırken, çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan kavga bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kavga, polis ekipleri olay yerine gelmeden önce tarafların ayrılmasıyla sona erdi.