Ekmek fırınındaki görüntü ekipleri harekete geçirdi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde faaliyet gösteren bir ekmek fırınında tezgahın üzerinde kedi ile fare görülmesi zabıta ekiplerini harekete geçirdi.
Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamada, Eyyübiye ilçesinin tüm şehrin gıda ihtiyaçlarını karşılayan üretim ve pazarlama işletmelerine ev sahipliği yaptığını, her mahallede en az 3-4 ekmek fırının yer aldığı belirtildi. Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, gıda üretimi ve satışı yapan tüm işletmeleri düzenli olarak denetlediği, tespit edilen olumsuzluklara müdahale edilerek en ağır yaptırımlar uygulandığı ifade edilen açıklamada, halk sağlığını, hijyen şartlarını ihlal eden durumlarla karşılaşılması halinde derhal telefonla Turkuaz Masa Birimine bildirilmesi gerektiği vurgulandı.