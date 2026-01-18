Haberler

Ekipler, yolu karla kaplı köydeki hastayı hastaneye ulaştırdı

Giresun'un güce ilçesinde yolu kar yağışı nedeniyle kapanan köyde fenalaşan 79 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

Giriş Tarihi: 18.01.2026 13:36

İlçeye bağlı Boncukçukur köyünde yolu kar nedeniyle kapanan Köy eteği mezrasında fenalaşan hasta için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, yoğun kar ve engebeli arazi koşullarında ilerleyip, hastanın bulunduğu noktaya ulaştı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hasta, Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.