Düzce’de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Alınan bilgilere göre, Düzce'den Gölyaka istikametine seyir halinde olan Z.T. idaresindeki 81 AFP 234 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen M.Ö. idaresindeki 34 RH 9369 plakalı otomobil kar yağışı sebebi ile kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.

Fotoğraf (İHA)

Kaza nedeniyle iki araç hurdaya dönerken, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, her iki araçta bulunan 7 yaralıyı olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırdı.