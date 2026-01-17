Arnavutköy'de bir iş yeri ve eve silahla ateş edilmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Arnavutköy'de bir iş yeri ve eve silahla ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, silahla söz konusu adreslere ateş açan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Şüpheliler B.E. (17), İ.K. (17) ve E.Ç. (19), polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E. ve İ.K., "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli E.Ç. ise serbest bırakıldı.