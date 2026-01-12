Yolcu otobüsü otomobili kağıt gibi ezdi! Ölüler var

Giriş Tarihi: 12.01.2026 13:13

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezilirken, otomobilde bulunan Mahmut İnci, Zahide Esen ve Yusuf İnci olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Feci kazadan görüntüler (İHA)

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.