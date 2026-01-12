Yaşam

Yolcu otobüsü otomobili kağıt gibi ezdi! Ölüler var

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Adıyaman Kahta kara yolunda meydana geldi. 02 ACU 651 plakalı Volkswagen marka otomobil, 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezilirken, otomobilde bulunan Mahmut İnci, Zahide Esen ve Yusuf İnci olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.