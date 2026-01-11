Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: Eşini vurdu ardından teslim oldu
Bursa’da Ahmet Yıldız ile boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Yıldız, yanında bulunan silahla Tuğçe Yıldız’ı göğsünden vurdu. Tuğçe Yıldız’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ahmet Yıldız polis ekiplerine teslim oldu.
Olay, saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi.
Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Yıldız üzerinde bulunan tabancayla eşine ateş açtı.
Tuğçe Yıldız, göğsüne isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe Yıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yıldız'ın ameliyata alındığı öğrenildi.