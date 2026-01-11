Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: Eşini vurdu ardından teslim oldu

Giriş Tarihi: 11.01.2026 18:42

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Yıldız üzerinde bulunan tabancayla eşine ateş açtı.

Fotoğraf (DHA)

Tuğçe Yıldız, göğsüne isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe Yıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yıldız'ın ameliyata alındığı öğrenildi.