Esenyurt'ta iş yerine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan silahlı saldırı olayında eski çalışan pompalı tüfekle iş yerine gelerek ateş açtı. Saldırı sonucu 1 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinde yakalandı. Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir faciadan dönüldü. Şüpheli, kullandığı pompalı tüfekle birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Eski çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle gelen Doğukan G. (27) ateş açmaya başladı.
Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğukan G. olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.