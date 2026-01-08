Haberler

İzmir'de fuhuş operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ekipler tarafından düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu 2'si kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada yüklü miktarda nakit para ve çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 05:49

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçuna yönelik 4 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu; S.A. (36), S.Ş. (54), İ.Ç. (46), M.Ö. (54), N.K. (73), H.T. (40), S.A. (49) ve E.A. (52) isimli 2'si kadın toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; fuhuştan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin TL, 4 bin dolar nakit para ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, fuhuş yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

