FETÖ üyesi firari ihraç polis yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde FETÖ/PDY üyesi ve 6 yıldır firari durumda polislikten ihraç şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 16:36

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından çalışma başlatıldı.



Yapılan çalışmalarda, hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan E.A. isimli polislikten ihraç şahıs yakalandı. E.A. gerekli adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



