Yaşam

FETÖ üyesi firari ihraç polis yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde FETÖ/PDY üyesi ve 6 yıldır firari durumda polislikten ihraç şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
FETÖ üyesi firari ihraç polis yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan E.A. isimli polislikten ihraç şahıs yakalandı. E.A. gerekli adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN