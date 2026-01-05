Esenyurt'ta düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı

Haberler

İstanbul Esenyurt'ta bir düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı. Tarafların güçlükle ayrıldığı kavga anı cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyut ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre, düğün salonunda taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokakta kavgaya döndü. Taraflar güçlükle ayrılırken, saatler süren kavganın o anları çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, iki tarafın birbirine bağırdığı ve kavga ettikleri anlar yer aldı.