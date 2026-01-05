Haberler

Ardahan'da dondurucu soğuklar araçları çalıştırmadı

Kentte etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 17,4 dereceye kadar düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde çok sayıda araç çalışmadı. Soğuk hava nedeniyle araçların motorları donarken, camlar ve kapı kilitleri buz tuttu.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 09:53

Sabah işlerine gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar, uzun süre araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Bazı sürücüler akü takviyesi yaparken, bazıları ise araçlarını çalıştıramayınca toplu taşıma araçlarını tercih etmek zorunda kaldı. Oto sanayilerinde ise yoğunluk yaşanırken, ustalar donan aküler ve yakıt sistemlerinde oluşan sorunlara müdahale etti.

Soğuk havanın sadece araçları değil, günlük yaşamı da olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar, gece saatlerinde araçlarını battaniye ve branda ile örtmeye çalıştıklarını ifade etti. Yetkililer ise sürücüleri dondurucu soğuklara karşı uyararak, araçların antifriz seviyelerinin kontrol edilmesi, akü bakımlarının yapılması ve mümkün olmadıkça uzun süreli park halinde bırakılmaması konusunda çağrıda bulundu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşların hem kendileri hem de araçları için tedbirli olmaları istendi.