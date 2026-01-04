Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Kuzey Ege'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılacak feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.
Aynı hatta Geyikli'den saat 08.00 - 11.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00 - 10.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00 - 17.00 - 21.00 Gökçeada'dan ise saat 11.00 - 15.00 - 19.00 seferleri gerçekleştirilecek, Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.
Öte yandan bu akşam Çanakkale-Kilitbahir hattında, Kilitbahir'den saat 21.30 seferi 21.45'te yapılacak.
Çanakkale-Eceabat hatlarındaki seferler tarifeye uygun yapılırken, Lapseki-Gelibolu hattının seferleri saatsiz olarak devam ediyor.