Kulp'ta taşımalı eğitime kar tatili, ilçe merkezinde okullar açık

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 1 gün tatil kararı alınırken, ilçe merkezinde yaşayan öğrenciler için eğitim öğretim normal şekilde devam edecek.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bazı kırsal yolların ulaşıma açılamaması ve buzlanmanın devam etmesi nedeniyle eğitimle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçede taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan tüm öğrenciler ile kırsal alanda bulunan birleştirilmiş sınıflı köy okullarında öğrenci ve servis güvenliğinin sağlanması amacıyla 5 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi.

Kulp Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe merkezinde ulaşımda ciddi bir sorun yaşanmadığı belirtilerek, ilçe merkezinde ikamet eden ve taşımalı sistem dışında kalan öğrenciler için okulların açık olacağı bildirildi.

Yetkililer, hava ve yol durumunun yakından takip edildiğini, özellikle kırsal bölgelerde öğrenci güvenliğinin öncelik olduğu vurgulanarak, vatandaşlardan resmi duyuruları takip etmeleri istendi.