Kulp'ta taşımalı eğitime kar tatili, ilçe merkezinde okullar açık
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 1 gün tatil kararı alınırken, ilçe merkezinde yaşayan öğrenciler için eğitim öğretim normal şekilde devam edecek.
Kulp Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe merkezinde ulaşımda ciddi bir sorun yaşanmadığı belirtilerek, ilçe merkezinde ikamet eden ve taşımalı sistem dışında kalan öğrenciler için okulların açık olacağı bildirildi.
Yetkililer, hava ve yol durumunun yakından takip edildiğini, özellikle kırsal bölgelerde öğrenci güvenliğinin öncelik olduğu vurgulanarak, vatandaşlardan resmi duyuruları takip etmeleri istendi.