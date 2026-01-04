Haberler

Yaşam Haberleri

Diyarbakır’da buzlanma faciaya yol açtı: 12 yaralı

Diyarbakır’da buzlanma faciaya yol açtı: 12 yaralı

Diyarbakır'da yoldaki buzlanma nedeniyle otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 04.01.2026 14:19

Paylaş





Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Elazığ yolu Toprakevler mevkisinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan B.G. idaresindeki 33 EEA 63 plakalı hafif ticari araç ile İ.T. kontrolündeki 35 U 4169 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.