Aydın'da aynı gün ölen 2 kişinin cenazeleri karıştı!

Aydın'ın Didim ilçesinde akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Aynı gün ölen ve morga kaldırılan biri Türk biri Alman iki kişinin cenazeleri karıştı. Türk ailenin naaşın kendi yakınları olmadığını fark etmesi üzerine, diğer mezar açılarak cenazeler ailelere teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Türk ve Alman iki kişinin cenazelerinin karışması üzerine, idari soruşturma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Didim'de yaşayan Alman D.M.H. (81) ve Türk F.T. (80), 31 Aralık 2025'te kalp krizinden vefat etti.

İKİ CENAZE DE MORGA KALDIRILMIŞTI

İki cenaze de Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Alman aile, hastaneye gidip cenazesini teslim aldı ve defin işlemini yaptı.

Daha sonra morga giden Türk aile, cenazelerini almak isterken vefat eden kişinin naaşının kendi yakınlarına ait olmadığını fark etti.

ALMAN AİLE TÜRK VATANDAŞINI DEFNETMİŞ

Yapılan incelemede, Alman ailenin, Türk vatandaşı F.T'nin cenazesini defnettiği anlaşıldı.

DİDİM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DEVREYE GİRDİ

Cenazelerin karıştığının tespit edilmesi üzerine, durum Didim Cumhuriyet Başsavcılığına aktarıldı. Savcılığın talimatı üzerine mezar açıldı ve cenaze, Türk aileye teslim edildi. Olay üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

F.T'nin yakınlarının, hastaneden şikayetçi olduğu belirtildi.

