Ağrı'da bir eve operasyon! Ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 6136 ve 2521 sayılı Kanuna muhalefet suçundan aranması bulunan şüpheliye yönelik bir eve operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamından 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet şarjör ve 16 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 31.12.2025 23:42

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Diyadin ilçesinde "6136 ve 2521 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından aranması bulunan şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet şarjör ve 16 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

