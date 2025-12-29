Apartman deposunda yangın! 1 kişi dumandan etkilendi

Giriş Tarihi: 29.12.2025 04:44

Yangın, saat 23.30 sıralarında Akçağlayan Mahallesi 1'inci Kanal Sokak'ta bulunan apartmanın alt katındaki depoda çıktı. Depoda bulunan araç aküsünün henüz bilinmeyen nedenle alev alması sonucu yoğun duman oluştu.

Foto: DHA

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Depodan yükselen dumanlar apartman sakinlerini tedirgin ederken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak, söndürüldü. Dumandan etkilenen bir bina sakini ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.