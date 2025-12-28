Haberler

Yaşam Haberleri

İzmir'de planlı su kesintisi yılbaşında uygulanmayacak

İzmir'de planlı su kesintisi yılbaşında uygulanmayacak

İzmir'de kuraklık nedeniyle 13 ilçede 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılan planlı su kesintisi 31 Aralık gecesi yapılmayacak.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 13:10

Paylaş





İzmir'de kuraklık nedeniyle 13 ilçede her gün gerçekleştirilen planlı su kesintisi yılbaşı gecesi uygulanmayacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılan planlı su kesintisi 31 Aralık gecesi yapılmayacak.

Kentin 13 ilçesinde 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün uygulanmaya başlanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN