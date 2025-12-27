Haberler

Sivas'ta kar yağışı! Yıldız Dağı beyaza büründü

Sivas'ta geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 136 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çalışma başlattı. Diğer yandan kent merkezinde karla birlikte güzel manzaralar oluştu.

Giriş Tarihi: 27.12.2025 15:10

Sivas kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. 2 bin 552 rakımlı kayak merkezi, kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı kayak merkezi, dron ile havadan görüntülendi. Bungalov evlerinin bulunduğu bölgede kar sonrası güzel görüntüler oluştu. Merkezde kayak sezonunun kısa süre içerisinde açılması bekleniyor.