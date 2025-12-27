Haberler

Bitlis'te kar yağışı; 180 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te kar yağışı etkili olurken, kent genelinde 180 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giriş Tarihi: 27.12.2025 10:47

Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde de yoğun kar yağışı etkili oldu. Bu bölgeler kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, 180 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele kapsamında çalışmalar sürerken, valilik de açıklama yaptı. Açıklamada, kapanan köy yollarının açılması için 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmasına başlandığı belirtildi. Diğer yandan Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağını, buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Özellikle yağışlı havalarda sürücülerin kurallara uymalarını isteyen yetkililer, mecbur kalmadıkça da özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

