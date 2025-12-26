Güllü soruşturmasında flaş gelişme! Düştü mü itildi mi? Bilirkişi raporunda kritik detay...
Arabesk müziğin efsane sesi Güllü’nün evinin camından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, bilirkişi heyeti raporunu tamamladı. GÜNAYDIN’ın ulaştığı raporda yer alan tespitler, olayın seyrine dair şüpheleri artıran nitelikte.
"Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
Olay sırasında evde bulunan Sultan Ulu, emniyetteki ifadesinde Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini öne sürdü. Ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.
Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.