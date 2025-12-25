Haberler

"Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçundan gözaltına alınmıştı! Barış Terkoğlu'na adli kontrol istemi

Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında sanal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Terkoğlu jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 25.12.2025 16:26

Gazeteci Barış Terkoğlu, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Kütüphane" adıyla bilinen eğlence mekanına yönelik iddiaları nedeniyle gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERİNE EL KONULDU

Terkoğlu'nun evinde yapılan aramada dijital materyallerine el konulduğu öğrenildi.

"SAVCI" İDDİASI

Barış Terkoğlu, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında ve katıldığı yayınlarda, söz konusu mekanda gerçekleştirilen bir polis baskını sırasında bir savcının da aramaya takıldığını iddia etmişti.

Bu iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şüpheli Barış Terkoğlu hakkında TCK 217/a maddesi uyarınca "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılmış olup talimatımız gereği İstanbul il jandarma komutanlığınca şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

TERKOĞLU'NA ADLİ KONTROL İSTEMİ

Barış Terkoğlu, savcılık ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

