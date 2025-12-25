Yaşam

BUDO 1 Ocak'ta yapılması planlanan 2 ayrı seferini iptal etti

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Bursa'da Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 1 Ocak’ta yapılması planlanan 2 seferi, olumsuz hava şartları gerekçe gösterilerek iptal edildiği duyuruldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
BUDO 1 Ocak'ta yapılması planlanan 2 ayrı seferini iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 01.01.2026 tarihindeki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 01.01.2026 tarihindeki saat 07.00 Bursa-(Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN