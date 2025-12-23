Haberler

Yenidoğan Çetesi davasında 7. duruşma başladı

İstanbul’da, bebekleri anlaşmalı hastanelere yönlendirerek haksız kazanç elde ettikleri ve ihmalleri sonucu ölümlere yol açtıkları öne sürülen Yenidoğan Çetesi’nin yönetici ve üyelerinin yargılandığı davada 7’nci duruşma başladı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlandı.

Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 57'ye yükseldi.



DAVADA 7'NCİ DURUŞMA



Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, 6'sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başladı.

