Sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: Tünel’de takla attı
Üsküdar'da Tantavi Tüneli’nde, Kısıklı-Ümraniye istikametinde yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı.
Edinilen bilgilere göre, kaza saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tünelde trafik kısa süreli olarak aksarken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.