Park halindeki 6 araç ve 4 iş yerinin camlarını taşla kıran alkollü şahıs tutuklandı

Hatay'da park halinde bulunan 6 araç ve 4 iş yerine zarar vererek camlarını taşla kıran alkollü şahıs, mahkeme tarafından tutuklandı.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:56

Olay, 22 Aralık tarihinde İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fener Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Park halindeki 6 araç ve 4 iş yeri B.F. isimli şahıs tarafından taşla kırılmıştı. An be an güvenlik kamerasına yansıyan akıl almaz görüntüler üzerine İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahsın yapılan kontrollerinde alkollü olduğu ve alkolün etkisiyle araçlara ve iş yerlerine zarar verdiği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı.