Oyun salonunda çıkan kavga kanlı bitti! 1 ağır yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir oyun salonunda 2 şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 01:48

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, H.H.K. (19) ile C.A.A. (23) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.A.A. bıçakla H.H.K.'yi ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de H.H.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrası kaçan C.A.A. polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

