Adıyaman'da Genç kızlara el-kol hareketi yumruklu kavgayla sona erdi

Adıyaman'da bir grup şahsın, yolda yürüyen genç kızlara el kol hareketi yapması, yumruklu ve tekmeli kavgaya neden oldu. Yaşanan olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:37

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Gölebatmaz Caddesi'nde yanlarında bulunan erkek yakınıyla beraber yürüyen 2 genç kıza, kaldırımın köşesinden aniden çıkan 3 şahıstan biri el-kol hareketinde bulundu. Bu esnada genç kızların yanında bulunan erkek yakını ile diğer şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edildi.

Yaşanan olay anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.