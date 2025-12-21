Haberler

Adana'da denetimde 60 sürücüye 495 bin lira cezai işlem uygulandı

Adana'da trafik polis ekiplerince yapılan denetimlerde 278 araç kontrol noktasına incelendi. Ekipler tarafından 60 aracın sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle toplamda 495 bin 593 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, akşam saatlerinde belirlenen noktalarda trafik uygulaması yaptı.

Polis ekipleri, 278 aracı durdurarak sürücülerinin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.

Denetimlerde 7 araç trafikten men edildi. Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 60 aracın sürücüsüne 495 bin 593 TL ceza kesti.

