Adıyaman'da dehşet! Cani koca tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde M.A.A., eşi Emine A. (45) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.A., yanında bulunan bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Emine A.’nın cenazesi morga kaldırılırken, şüpheli M.A.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde, M.A.A. eşi Emine A. (45) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.A. yanındaki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Emine A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, hastane morguna kaldırılırken, koca M.A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.